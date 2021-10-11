蔡總統昨日於國慶演說談到「四個堅持」及修憲議題。民眾黨今日表示，在野黨早在去年就已提出「廢考監」等修憲方向，但立院的修憲委員會仍未實質運作，蔡總統不如好好督促執政黨，讓修憲不僅是紙上談兵，而能真正上路。

民眾黨指出，有關蔡總統過去承諾的「社會安全網」與「《礦業法》修法」到現在沒有下文。而勞保年金破產在即，卻從未看到勞動部有任何積極作為。

民眾黨說，現在看到執政黨最積極的，是在還沒進入選戰階段的此時此刻，在全台各地、街頭巷尾掛上五顏六色選舉看板，開始為鞏固政權努力。

民眾黨表示，蔡政府放任親綠網路側翼，用反智的言論、滑坡的邏輯，打壓各種反對聲音，抹殺政策理性討論空間；另一手透過上億元政府標案豢養媒體，製造寒蟬效應。蔡總統真要團結台灣，更應該正視這些問題，而不是活在同溫層的美好幻影之中。

民眾黨說，治理國家不能只有喊口號，既便蔡總統喊出「四個堅持」，但若不正視內政的崩壞，就算有再多堅持，中華民國永遠無法正常運作。