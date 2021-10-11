總統蔡英文昨（10日）發表國慶演說，談及兩岸關係應對立場，蔡強調，「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞」。對此，國民黨台北市議員羅智強感嘆，「戰鼓將響，懷念馬英九的和平年代」。

1992年以來兩岸關係政治定位一覽表。(圖/中時資料照)

蔡英文總統昨天以「共識化分歧、團結守台灣」為題，發表國慶演說，總統府發言人張惇涵透露，蔡英文在中秋節前已草擬部分初稿，這是她身為一位不再競選連任的總統，想對所有國人說的內心話。馬英九基金會執行長蕭旭岑則認為，蔡英文此次把「兩國論」的框架清楚標示出來，非即興之作，這讓她宣稱的「不冒進、不挑釁」成為謊言。

羅智強11日則貼文質疑，繼「國際危機組織-危機觀察」報告將台灣海峽列入「政治安全情勢重大惡化地區」後，「慕尼黑安全會議」也警告台海已成全球軍事衝突最熱點。「經濟學人」雜誌也指台灣是「全球最危險的地區」。

羅智強還引述美國大報《紐約時報》報導稱，台灣已成為美中對抗的中心，台海的權力平衡正出現根本性改變，把數十年僵局推向危險的新階段。報導並援引美國前助理國務卿羅素的話指出「美中台關係的電線已沒剩下多少絕緣體，不難想像因某些誤會而引發一場火災」。

綜上所述，羅智強認為，台灣的險境不是外人才看得膽顫心驚，國防部長邱國正日前也示警點出兩岸情勢，是他「從軍40年以來最嚴峻的時刻」。

羅智強續指，現在「兩岸戰鼓將響，台海兵凶戰危」，面對日益艱困的台灣安全處境，蔡英文總統除了重啟兩國論火上加油外，竟只是提出了「當我們越好，中國給我們的壓力就越大 」的空話，讓台灣人民繼續處於沒剩多少絕緣體的戰火危險邊緣，但台灣真的需要走到如此地步？

他希望大家稍微回想一下，也就不過幾年前，兩岸領導人不是才在新加坡會面，兩岸本來有機會可以坐下來好好談的，是民進黨的政策改變，又提不出替代方案才讓台灣陷入險境。

或許有人會擔心，難道兩岸真的沒剩多少絕緣體了？羅智強點出，最佳的絕緣體不正是創造兩岸60年來最和平穩定的「九二共識」。馬英九執政時期，兩岸在「九二共識」的共同政治基礎上「良性互動，和平相處」，台灣不是被捲入大國鬥爭、區域不安中，反而能在強權中逢源遊走，獲取自身最大利益。懷念馬英九的和平年代，沒有人想過會要打仗，既不用擔心台灣要如何「承受第一擊」，更不需要煩惱，如何用一支掃帚跟敵人周旋到底。