2021湯姆斯優霸盃羽球團體錦標賽，為女子團體賽的優霸盃，11日中華隊出戰大溪地，5場比賽都以一局未失得完美狀態收下，直落5點輕鬆拿下小組賽第2勝，確定連3屆晉級8強，13日最後一場小組賽將與韓國隊爭分組第1。

大溪地的主流運動是足球，因此和台灣比起來羽毛球實力有段落差，前3點單打出賽的選手年紀最大的梅伊莎（Méiissa Mi You）也才18歲。

第1點女單中華隊白馭珀21比6、21比6輕取年僅14歲的蓋拉德（Maeva Gaillard），接著洪毅婷21比4、21比4解決梅伊莎，第3點女單再由余芊慧以21比5、21比8擊敗16歲的庫芮（Heirautea Curet），第4點許雅晴／胡綾芳21比5、21比7擊退蓋拉德／梅伊莎，最後張淨惠／李芷蓁21比8、21比4搞定庫芮／瑟格瑞絲坦（Chloé SegreEstan），5場勝利都在20分鐘內完成。

和中華隊同組的韓國隊，第2場小組賽也是血洗對手，前3點打完就分出勝負，與中華隊同以2連勝確定提前以分組前二出線8強，中、韓13日過招，決定誰以分組第1進軍8強。