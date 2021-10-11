在為期六天的行程中，臺港澳媒體和山東媒體記者將深入濟南、淄博、濰坊、東營等市進行集中採訪，共同探訪山東省經濟發展總體形勢、營商環境、鄉村振興、黃河流域生態環境治理、文化旅遊產業發展等領域發展現狀以及未來規劃。

尋覓藥企背後的「科技密碼」

10月10日，參加「相約母親河·共話齊魯情—臺港澳媒體山東行」聯合采風活動的魯臺港澳記者一行，來到本次活動的第一站——濟南藥穀產業園生命科學城，一起來探尋藥企背後的「科技密碼」。

打造四大產業 創新能力不斷提升

生命科學城是濟南高新區管委會打造的寓產城於一體的高科技產業發展專業園區，總規劃面積53.8平方公里。以高新區生物醫藥產業佈局，以招商為核心重點圍繞「生物醫藥、醫療裝備、中醫中藥、醫美健康」四大產業領域，依託「新醫藥，大健康」定位，力爭通過引進國際創新資源，與國際接軌、與世界同步，強化創新要素供給，完善產業生態，構建具有國際競爭力和區域帶動力的生物醫藥產業體系，以生態賦能推動技術提升和產業發展，將生命科學城打造成生物醫藥及醫療健康領域的全球高地。

當前生命科學城正依託國家重大新藥創制平臺、國家級創新藥物孵化基地，全力建設山東大生命科學產業技術研究院、超級工廠，形成了集科技研發、中試孵化、產業園區於一體的生物醫藥產業基地，產業規模不斷擴大，行業影響力日益凸顯。

重型汽車工業的搖籃-中國重汽博物館

重型汽車工業的搖籃-中國重汽博物館

「臺港澳媒體山東行」聯合采風活動的記者一行隨後來到中國重汽博物館。中國重汽的前身是濟南汽車製造總廠，整個博物館記載的是中國重汽的主要歷史發展階段、中國重汽的企業文化以及主要產品的介紹，是我國重型汽車工業的搖籃。1960年生產製造了中國第一輛重型汽車——黃河牌JN150八噸載貨汽車，結束了我國不能生產重型汽車的歷史。

據瞭解，中國重汽的產品出口100多個國家和地區，重型汽車出口連續十五年保持全國首位。先後被授予中國優秀創新型企業、全國最佳誠信企業、全國首批品質信用管理AA企業等榮譽稱號，為我國重型汽車工業發展和國家經濟建設做出了突出貢獻。重汽的發展仿佛坐上了高速列車，展示的產品和技術也越來越先進。

如今，中國重汽在智能化和新能源領域的重大突破，源於在紮實的研發、製造中的厚積薄發，中國重汽作為我國重型汽車工業的搖籃，一直以來注重在智慧化和新能源領域的探索，是智慧製造先行者，新能源汽車的領跑者。中國重汽將在已有的良好基礎上，穩中求進，按照站在全球化的維度上思考企業發展，建設成為「總部在濟南，研發支點在海外，基地和市場全球化」的發展模式。

走進淄博周村古商城

走進淄博周村古商城

在淄博，有一座充滿文化活力的古城。這裏有鱗次櫛比的明清建築也有精彩紛呈的傳統技藝。每天，在一靜一動間見證著舊時光的鮮活印記，在一磚一瓦中講述著厚重的魯商文化故事。10月10日，參加「相約母親河·共話齊魯情—臺港澳媒體山東行」聯合采風活動的魯臺港澳記者一行，來到具有「中國活著的古商業建築博物館群」之稱的—淄博周村古商城，共同感受百年繁華的時代變遷和魯商文化的發展變化。

周村古商城位於山東省淄博市周村區，至今仍保持著古樸的明清建築原貌和歷史本色，有保存最完整、規模最大的千佛寺廟群、魁星閣廟群、三益堂印刷展館、民俗展覽館、瑞蚨祥、大染坊等優秀古建或老字商號，被譽為「中國活著的古商業建築博物館群」。

儘管經歷了歲月的滄桑和時代的變遷，但今天的周村古商城並不是一座寂寞的古城。近年來，在做好歷史文化街區保護的同時，周村區在古商城引入「非遺」商家，打造文化體驗示範區，創新舉辦豐富多彩的非遺民俗活動，重現了昔日「大街」的繁華盛景。置身其中，仿佛旱碼頭的熱鬧鼎沸就在昨日。

位於古城內銀子市街的南端，和楊家大院毗鄰的大染坊如今已經是當地知名的網紅打卡地。染坊內新增加的全息投影還原了周村絲綢的織染，讓採訪團內每位成員都融入其中，深刻感受到當年織染的盛景。據講解員介紹，這裏是電視劇《大染坊》的拍攝地，也是大染坊故事的發源地，迄今已有二百多年的歷史。整個大染坊的古建築群至今仍保留著前店後廠的格局，並通過保存完好的兩進院落向人們訴說著清末周村染布業的繁榮盛景。

漫步在周村大街，踏著承載厚重歷史的青石板路，遙望大街上青磚古瓦的商鋪和牌匾上燙金的老字型大小，置身其中，魯臺港澳記者們領略到「旱碼頭」「絲綢之鄉」的魯商風采，並深刻感受到周村古商城的歷史魅力。