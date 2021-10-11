2021年諾貝爾的最後一個獎項經濟學獎，今天將出現得主。
諾貝爾經濟學獎從1969年由瑞典皇家科學院開始頒發，至今已頒發了52次，共有86人獲獎。諾貝爾經濟學獎和科學類獎項相比，更像是終身成就獎，除了講求對學界的貢獻外，得主本身的影響力也很重要。不過，近年來也呈現出年輕化的趨勢。
雖然各界專家經常預測可能的得主，但由於諾貝爾獎委員會不對外公開候選人名單，也對得獎者提出理論的時間或做出貢獻的時間沒有限制，因此大大增加了預測誰將獲獎的難度。
2021年諾貝爾的最後一個獎項經濟學獎，今天將出現得主。
諾貝爾經濟學獎從1969年由瑞典皇家科學院開始頒發，至今已頒發了52次，共有86人獲獎。諾貝爾經濟學獎和科學類獎項相比，更像是終身成就獎，除了講求對學界的貢獻外，得主本身的影響力也很重要。不過，近年來也呈現出年輕化的趨勢。
雖然各界專家經常預測可能的得主，但由於諾貝爾獎委員會不對外公開候選人名單，也對得獎者提出理論的時間或做出貢獻的時間沒有限制，因此大大增加了預測誰將獲獎的難度。
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