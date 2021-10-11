2021諾貝爾經濟學獎直播。

2021年諾貝爾的最後一個獎項經濟學獎，今天將出現得主。

諾貝爾經濟學獎從1969年由瑞典皇家科學院開始頒發，至今已頒發了52次，共有86人獲獎。諾貝爾經濟學獎和科學類獎項相比，更像是終身成就獎，除了講求對學界的貢獻外，得主本身的影響力也很重要。不過，近年來也呈現出年輕化的趨勢。

雖然各界專家經常預測可能的得主，但由於諾貝爾獎委員會不對外公開候選人名單，也對得獎者提出理論的時間或做出貢獻的時間沒有限制，因此大大增加了預測誰將獲獎的難度。

諾貝爾和平獎 俄菲記者共享 維護言論自由貢獻高
諾貝爾文學獎揭曉 得主為坦尚尼亞作家古納
曾來過台灣 美德2科學家獲諾貝爾化學獎 打造「環保」催化劑
2021諾貝爾物理獎由美德義3科學家獲得 預測二氧化碳對全球暖化的影響
諾貝爾生醫獎由美2學者共享 研究溫度及痛覺感受器有成
#諾貝爾 #經濟學獎 #得主 #頒發