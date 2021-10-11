基進黨立委陳柏惟罷免案將在10月23日進行投票，而民進黨是否真心力挺陳柏惟，也成為各界關注的焦點。有一名網友在PTT上表示，自己看到有基進黨的支持者在社群網站「噗浪」上發文砲轟民進黨，痛譙民進黨背叛盟友，還稱若陳柏惟被罷免罷，民進黨會變成下一個基進，而此事也在PTT上掀起網友們的熱烈討論，更有網友揶揄，「塔綠班內戰，血流成河」。

有一名網友10日在PTT上發文表示，在瀏覽噗浪時，發現一名基進黨支持者表達個人不滿，並指控民進黨不幫忙，害他們被嘲笑是「小綠」，他們衝前線、坐骯髒事讓民進黨爽做最大黨，但在遭遇國民黨時民進黨在做什麼？現在民進黨身為國內最大黨，反而對昔日盟友見死不救，這就是民進黨給他們的報酬嗎？這名支持者還在文中放話，若陳柏惟真的被罷免了，「等著看民進黨步入基進黨下場」

PTT上有網友發現一名激進黨支持者在噗浪上貼文砲轟民進黨。(圖 翻攝自噗浪)

其他網友們則紛紛回應，、「承認自己專幹骯髒齷齪的事了齁」、「他們終於知道自己專門做骯髒事喔？」、「還記得兄弟爬山各自努力的時候嗎」、「多行不義必自斃，活該」、「為虎作倀爛到有剩只敢噗浪偷偷說？奮戰死還能出來該喔？」

有些網友則揶揄，「塔綠班內戰，血流成河」、「小綠發現被當棄子？」、「就專幹骯髒事的小綠，已經分到不少了還叫」、「不過小綠膽敢威脅DPP，這下真的死定了」、 「大綠小綠，大家都是塔綠班」、「咬狗養主人？還好基進是吉娃娃等級」、「甘願做，歡喜受，誰叫你要當小綠」。

還有些網友則討問起這是不是反串，「我都覺得這個發言是反串了好嘛，自我感覺良好到不可思議」、「噗浪底下留言：反串的吧」、「反串嗎？基進一開始就很樂意當側翼吧？」、「會在噗浪發文的人 應該不是反串吧」、「反串的人會選擇流量大的臉書跟推特」。