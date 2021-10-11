馬文君（中）主打創新思維讓南投蛻變，強調產業行銷，盼吸引地方鄉親支持。（立委馬文君服務處提供／張妍溱南投傳真）

國民黨16日起3天將辦理南投縣長初選電話民調，國民黨立委馬文君11日宣布參選，並於埔里媽祖廟-恆吉宮舉行首場參選記者會，以17噸LED廣告車將巡迴13鄉鎮市，期許用不同於過去的方式，讓南投蛻變，讓鄉親看見南投新未來。

馬文君在記者會中表示，她出生在埔里、成長在埔里；埔里是她的家，是生她育她的家鄉，不忘初心誓言，「告訴自己，做一位對家鄉有用的人。」；現場2台17噸大型的LED廣告車播放近日網路熱議的政策影片，打造「南投永續農文產業線上平台系統」即是其中重要的政見之一。

馬文君說，南投坐擁好的山水物產，將南投在地文創藝術工作者的創意，與在地小農、青農合作，將手工、工藝與農特產異業結合，將產品有效的包裝而成附加價值高的文化商品，同時打破南投山區大縣的交通劣勢，透過網路平台，直接打「國際盃」。

馬文君指出，許多產業的關鍵業者，大家都引頸期盼著政府能夠垂直整合，結合國道的便利性，打造中部智慧物流園區，讓南投的貨出得去，人進得來。

馬文君進一步表示，南投需要更完整、更創新的思維才有辦法讓南投新未來能夠實現。主張透過「建構產業通信平台」與「打開南投國際觀光藝術季」2大策略政見，立竿見影、突破重圍。

馬文君指出，前者以公部門的角色成立整合性的電商平台，補足年長農民網路行銷策略的弱項，再將文創、觀光、美食產業作一鏈結，在後疫情時代為其搭設產業行銷的舞台；後者則參考日本「越後妻有大地藝術祭」，透過現代藝術將在地文化與土地緊密結合，舉辦南投國際觀光藝術季，結合展覽空間、商店民宿與餐廳產業，除帶來遊客更吸引青年返鄉。

馬文君、許淑華在去年表態爭取南投縣長提名，另南投市長宋懷琳也將爭取參選；馬文君主打創新思維讓南投蛻變，強調產業行銷，要當一個苦民所苦、受民信任的縣長，盼地方鄉親支持。