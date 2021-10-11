中央氣象局針對圓規颱風發布海上颱風警報，目前也在北部、東半部地區帶來陣陣風雨，石門水庫集水區截至11日下午4點50分，平均降雨量累計112.6毫米，入流量來到每秒330立方公尺，北區水資源局副局長郭耀程指出，石門水庫截至下午5點水位為244.75公尺，距離滿水位僅剩25公分，為了確保庫區安全，預計在晚間7點半以每秒鐘950立方公尺執行調節性放水，請民眾勿靠近下游河道，下游河道施工單位請注意工地安全，並請民眾避免至河道內從事遊憩、漁撈等活動。