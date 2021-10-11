韓媒引述據業內消息人士報導，隨著完成新冠疫苗全程接種的員工增多，三星電子放寬公司內部分防疫措施。據悉，現代汽車、LG、SK等主要韓企也在考慮放寬公司內部分防疫措施。
三星電子方面表示，隨著員工疫苗接種率不斷上升，公司內確診病例和疑似病例減少，因此決定放寬有關海外出差、線下會議和培訓等部分防疫措施。
具體來說，各部門無需上報上級批准即可決定員工出差；赴海外出差後入境的人員在入境後兩天內接受核酸檢測，結果呈陰性時無需隔離可立即上班；線下會議和培訓限員將分別放寬至10人和20人。但居家辦公的員工數將維持在整體的三成水準，並禁止晚上聚餐。
韓國防疫當局表示，截至11日，全國共有4000萬6549人接種首劑新冠疫苗，佔總人口的77.9％。3059萬021人完成全程接種，佔總人口的59.6％。
韓國11日新增確診病例1297例，累計確診33萬2816例。
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