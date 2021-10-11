圓規颱風過境，山區帶來雨量使河水暴漲，在尖石鄉秀巒村的泰崗野溪溫泉，11日傳出有2組共6名遊客受困在沙洲，新竹縣消防局據報派員趕赴現場，因水勢湍急，直到下午2點僅救出一名黃姓男子，目前還有5人受困在深山壁上，由於水勢湍急，救援人員無法渡溪與架繩，目前仍持續救援中。

尖石泰崗野溪暴漲，6遊客受困1人獲救，5人仍躲山壁待援。(羅浚濱翻攝)

尖石泰崗野溪暴漲，6遊客受困1人獲救，5人仍躲山壁待援。(羅浚濱翻攝)

根據新竹縣消防局表示，野溪左、右兩岸的山壁上，下午消防局曾兩度請求空勤總隊支援吊掛，但揶揄山區雨勢及雲層太厚，直升機無法進入山區，因此只好放棄。

尖石鄉公所有立牌禁止進入泰崗野溪溫泉，據傳有2組各有3名遊客，在2個不同沙洲受困，彼此距離約有5、6百公尺，消防局派4車11人趕赴現場搶救。

目前兩組受困遊客中，與先前獲救的黃姓男子同行的李姓男子及許姓男子攀上一旁的山壁等待救援。另一組三人團體，目前也已攀爬至另一河岸的山壁上待援。

消防員趕到現場只發現3人受困，目前打算以拋繩槍進行救援，還無法確定有6人，依照勤指受理資訊在現場持續搜尋中。