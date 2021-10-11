因為北京最近打房行動陷入大麻煩的知名房地產公司，恆大集團是第一個，但或許不會是最後一個。

美國「華爾街日報」報導，野村控股（Nomura Holdings）經濟學家表示，隨著中國進入經濟學家口中史上最大房地產泡沫的最後階段，地產開發商將面對的是總額超過5兆美元的龐大債務。

這樣的債務是2016年底的將近2倍，更超過全球第3大經濟體日本去年整體經濟產出。

全球市場都在面臨可能來臨的違約潮，約2/5開發商從國際債券投資人手中借出的債務出現了警告信號。

中國領導人開始認真地想解決這些債務，採取連串措施試圖阻止過度借貸，但這麼做的同時，要如何不破壞房市、不影響更多地產商、不傷害國家經濟，成了中國領導人近年來遭遇的最大經濟挑戰之一，如果處理不好，或許還會造成全球性的影響。

房地產集團花樣年控股公司4日未能償付1筆到期的2.06億美元債券，而債務超過3000億美元的恆大，9月底錯過2個債券票息付款期限。

亞洲的垃圾債券市場上週出現拋售潮，ICE BofA中國公司高收益美元債券指數中，59家中國開發商的債券8日有24家殖利率超過20%，顯示有高度違約風險。

一些潛在購屋者的猶豫不決，逼得房地產公司降價求售來籌措現金。若目前趨勢持續下去，房價可能加速下跌。

根據易居（中國）研究部門克而瑞（CRIC）數據，中國100大房地產開發商9月總銷售額同比下降36%，其中包括恆大、碧桂園、萬科等前10大開發商銷售額年減44%。

經濟學家表示，中國大部分地產商仍相對健康。北京有金融體系需要的火力和嚴格管控，可避免所謂的中國版雷曼時刻上演，避免企業倒閉潮演變成金融危機，但許多經濟學家、投資人和分析師也都一致認為，儘管是健康企業，根本商業模式也可能出現改變，而部分開發商可能無法熬過這個轉變期。

其中特別讓人擔心的，是部分地產商極度仰賴「預售」的作風。「預售」等於讓地產商可以向數以百萬計屋主無息貸款，但一旦地產商倒閉，買主可能就會看著自己的房子蓋不下去。

野村預估，截至今年6月，中國開發商的債務已達5.2兆美元，最高比例為銀行貸款占46%，債券市場約占10%，包括相當於2170億美元的美元債券，其中許多是垃圾債券。

當銀行貸款等傳統資金來源變得愈來愈難取得時，開發商也更加仰賴預售屋。預售通常被視為「合約負債」，恆大、碧桂園、萬科、融創中國、華潤置地等產業巨頭的資產負債表上都有出現。

根據數據統計，截至今年6月底，這5家公司合約負債在過去3年內大增42%，相當於3410億美元。

凱投宏觀（Capital Economics）經濟學家伊凡斯－瑞查德（Julian Evans-Pritchard）表示，他的公司不認為大部分公司瀕臨違約，但他提及人口統計和內部減少移動等因素說，「我們現在處於未來十年都市新房實際需求減少的轉折點，所以我們在爭的是一塊萎縮的大餅」。

33歲林姓律師夏天生了雙胞胎之後，打算賣掉她在上海的兩套房產換大一點的房子，但政府對債務祭出的措施讓她計畫大亂。由於貸款規定變嚴，她現在得先付8成的頭期款。

她說：「市場有太多不確定性了。」