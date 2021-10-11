將抽出3億多元現金大獎的第3屆台中購物節，雙十國慶連假熱鬧開跑，台中市府經發局統計雙十首日，APP下載破50萬人次，登入金額飆上破1億元，APP熱門排行名列前茅。

隨著逐步解封人潮慢慢回流，會員們也準備好帶給民眾們更棒的參觀內容，2021台中購物節搭配振興5倍券總價值超過3億元的加碼抽獎活動，猶如為在地產業商機注入活水，有助帶動全市產業與店家復甦。

台中產業故事館協會理事長吳德利表示，台中市去年觀光遊客人數居全國之冠，今年4月起疫情警戒加嚴，各故事館生意雖受到嚴重影響，但也善用時間加強館舍設備、開發新的體驗活動或培訓員工導覽技能等。

獲經濟部優良觀光工廠的台灣味噌釀造文化館總經理，也是全國觀光工廠協進會理事長許立昇指出，台中購物節舉辦第3年，台灣味噌釀造文化館連續3年加入優惠店家行列，依往年經驗都有明顯營業額提升，今年市府加碼更超值，帶動導客效益與消費產值。

斥資上億打造海洋教育主題園區「寶熊漁樂碼頭」，特別改變園區內自助導覽方式，迎合疫情後的遊客生態，力挺台中購物節。

經發局表示，台中市產業故事館發展協會有30多家會員，場館精彩多元且富饒趣味，歡迎民眾趁著連假遊訪，感受不同以往的知性之旅，並下載台中購物節APP登錄消費發票，可參加天天抽現金5000元、周周抽十萬、月月抽百萬、壓軸抽千萬好宅，千萬別錯過。