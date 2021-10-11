花蓮縣瑞穗鄉紅葉溪附近今下午傳出有6名民眾，因露營活動突遇溪水暴漲受困，花蓮縣消防局因溪水湍急，出動怪手接駁渡河，最後6人也順利脫困。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣瑞穗鄉紅葉溪附近今下午傳出有6名民眾，因露營活動突遇溪水暴漲受困，花蓮縣消防局因溪水湍急，出動怪手接駁渡河，最後6人也順利脫困。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

受到圓規颱風外圍環流影響，山區驚人雨量恐使河水暴漲，花蓮縣瑞穗鄉紅葉溪附近今下午傳出有6名民眾，因露營活動突遇溪水暴漲受困，花蓮縣消防局立即派員駕駛車輛前往救援，不過因溪水湍急，車輛強駛渡水恐發生危險，經怪手接駁渡河後，6人也順利脫困。

花蓮縣消防局今下午3時許獲報指出，瑞穗鄉林道入口處，有民眾因紅葉溪水暴漲受困，無法渡河到對岸，請派員前往搶救。

瑞穗分隊隨即出動1車2人先行前往查看，發現現場有6人受困，所幸無人受傷，不過因山區雨勢大，溪水湍急，車輛強駛渡水恐發生危險，因此派遣怪手支援接駁渡河方式幫助脫困，終於在下午4時許，成功將受困的6人全數救援到對岸。

消防局指出，受困人員分別46歲王姓男子、46歲謝姓女子、2名21歲的王姓男子、47歲林姓男子以及48歲的湯姓女子，經現場初步詢問為戶外露營活動，目前已交由警方做後續處理。據了解，該6人彼此為親友，利用國慶連假前往近期極熱門的瑞穗林道和紅葉溫泉露營。

消防局呼籲，颱風期間會帶來強風豪雨，恐引發山洪暴發、河水暴漲，形成低地淹水、沖毀道路、橋梁等災情，請民眾務必隨時注意颱風動態，掌握最新氣象資訊，避免從事登山或戶外旅遊，以減少不必要的傷害。