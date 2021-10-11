10月11日是聯合國所訂定的國際女孩日，也是台灣女孩日，基隆市政府社會處為破除性別刻板印象，找來3名畢業於電機科系少女，分享學習歷程，並拍攝成宣導影片，呼籲社會共同提升女孩權益、支持性別平等。

社會處長吳挺鋒表示，性別平等不只是口號，而是一種價值，希望透過台灣女孩日提倡重視性別平等，也希望女孩日的價值，落實在生活中，讓女孩獲得更為平等發展、發揮潛能的成長環境。

宣導影片邀請基隆商工畢業生電機少女吳佩蓁、徐亦汝、駱妤婷，敘述在一個同學以男生居多的科系，電機女孩學習的心路歷程。如何克服電桿維修爬高的恐懼、如何利用技巧來彌補力量的不足、如何在以男性為主的水電行業，翻轉性別讓女力成為優勢，鼓勵基隆女孩迎向未來，開創無限可能。

駱妤婷表示，不要認為女生就不能做體力活，其實讀電機科的女生很吃香，細心會讓每件事都做得更好。3位電機少女在畢業前皆取得室內配線乙級技術士證照，作為水電工程人員必備證照，在業界具有實用性，不僅是技術的肯定，更是翻轉性別刻板印象的典範。

此外，3人的班級導師董莉曼也展現港都女子力，透過下班時間，向科大老師練習學科項目、學習實作，順利考取室內配線技術士乙級證照，不僅作為班上女學生的榜樣，也給相形瘦弱的男學生極大的鼓舞，不被職業限制自己的想像，不分性別，男生女生都做得到。

社會處為響應台灣女孩日，宣導性別平權的價值，於10月11日至10月30日舉辦「港都女子力，翻轉性別刻板印象」臉書粉絲團抽獎活動，只要到「基隆市政府社會處」或「基隆市青少年福利服務中心」粉絲專頁，按讚、留言、加分享，就有機會抽中財團法人環宇國際文化教育基金會贊助的腳踏車或最大獎平板1台、運動毛巾等。