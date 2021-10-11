面臨嚴重財務危機的大陸知名地產商恒大集團已面臨債券付息最後期限，據外媒報導，恒大本周一將兌付超過1.48億美元（約合台幣41.5億元）債券票息，海外投資者普遍不抱希望，認為恒大將優先償付大陸境內投資人，可能無法在10月11日的最後寬限期內支付票息。

《路透》報導說，海外美元債券持有人週一屏息等待大陸房地產開發商恒大兌付逾1.48億美元票息的消息。恒大2022年4月、2023年4月和2024年4月到期債券的半年付息最後期限為10月11日，按期付息的希望極為渺茫，因其優先考慮償付境內債權人，對美元債務保持緘默。

報導說，外投資者非常擔心，在30天寬限期結束後，他們將蒙受重大損失。恒大目前背負著超過3000億美元債務，該公司上個月已經2次未按時兌付美元債券票息，合計1.31億美元。

報導表示，恒大的財務問題已經給全球市場帶來衝擊。海外債券持有人的顧問表示，他們希望恒大提供更多資訊和透明度。顧問們表示，海外債券持有人還要求獲得更多關於恒大剝離部分業務的計畫，以及將如何使用所籌資金的資訊。

恒大自從爆發財務危機後，旗下恒大物業的股票自10月4日以來停牌，等待重大交易公告。恒大汽車週一在大跌和大漲之間擺盪，跌幅高達4.65%，漲幅高達9.28%。

報導表示，對恒大危機蔓延的擔憂影響到中國更廣泛的房地產行業，導致投資者上周大舉拋售中國高收益美元債券，特別是中國地產商花樣10月4日亦未能償還2.06億美元到期債務之後。