圓規颱風外圍環流發威，陽明山出現瞬間強風、強陣雨，有大樹倒塌當場壓毀計程車，保七總隊也提醒民眾不要冒險上山。（翻攝保七總隊第四大隊臉書）

第18號颱風「圓規」外圍環流發威，今天（11日）全台多處出現強風、豪雨，北市陽明山也出現強陣風、強陣雨，下午4點24分華興中學的樹木倒塌，正好壓毀停在門口的計程車，所幸司機僅眼部擦傷，並無大礙，但計程車車擋風玻璃破損，後續將由學校賠償相關損失。

輕颱「圓規」今帶來強風、豪雨，60歲朱姓計程車司機，今下午載華興中學的老師到校後，車輛正準備要離開，司機在車上整理物品，突然間山壁上的樹木整個斷裂，枝幹壓毀計程車，車上司機則受有輕傷，隨即由警消送醫。

華興中學校方得知消息後，主任等人立即到場關切，了解司機傷勢，所幸朱男僅眼部擦傷，並未被樹幹直接壓傷，至於車輛毀損部分，由於樹木是由學校栽種，後續將由校方與司機商討後續相關責任。

保七總隊第四大隊下午也在臉書發文表示：「陽明山已經被濃霧給包圍了！」，表示圓規颱風對台灣雖沒直接影響，但外圍氣流仍不容小覷，

且時有強陣雨、強陣風，提醒民眾「山永遠都在，千萬不要冒險犯難；等到好天氣的那刻，再上來吸收芬多精，拍張美美的網美照」。