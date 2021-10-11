受圓規颱風強大的外圍環流影響，台東地區11日不時出現瞬間狂風豪雨，省道台11線131.5K東河鄉路段有路樹倒塌，目前已經排除，南迴公路因適逢連假收假日，返回工作崗位的車龍綿延2公里。

圓規颱風雖未直撲台灣本島，但是強大的外圍環流為台東地區帶來狂風豪雨，11日下午3點30分許，台11線131.5K，也就是東河肉包附近1棵路樹倒塌，占據了南北雙向車道，因適逢連假收假車潮，一度造成回堵，由員警引導改走替代道路通過，工務段於下午5點20分排除障礙

台9線南迴公路美和段中午就出現返回工作崗位的車潮，下午在395.5K南下路段出現壅塞情形，綿延2公里的車龍在風雨交加中牛步前進，駕駛人苦不堪言 。

台東縣災害應變中心11日下午4時三級開設，台東縣政府也公告劃定「向陽山區及大武山區、各河川溪流水域（含土石流潛勢溪流）、長濱至大武暨蘭嶼、綠島沿線之海岸、漁港等區域範圍」，為限制或禁止進入範圍。

縣府為確保民眾生命財產之安全，非持有通行證或應緊急避難之需要者，請民眾於颱風來襲期間，不得進入從事戲水、觀潮、垂釣、登山、健行、溯溪、出海捕魚等活動，如違反規定將依法進行舉發，處5萬元以上、25萬元以下罰。