有些人比較外向，只要一有空就喜歡出門玩耍，認識新朋友；但也有些人不愛和人互動，寧願獨自待在家中。《搜狐網》命理專欄近日發文，點名雙魚座、處女座、天蠍座的女生，她們天生就不太喜歡社交，相較之下更喜歡宅在家裡。

1、雙魚座

雙魚女不是不喜歡社交，而是不願意社交，因為她們有許多興趣愛好，比起出門玩耍，宅在家裡鑽研這些東西更具吸引力，如果真的要她們出門，就得保證這次的社交活動是「有用的」，可能對方和她們擁有相同的興趣，或是能夠一起研究、討論她們的愛好。

2、處女座

處女女除了上班以外，其他時間基本上都待在家裡，不過她們並不會癱在沙發上「耍廢」，而是學習新的知識或技能，努力精進自己，希望對於未來的人生、工作有所幫助，所以寧願獨自一人安靜地宅在家裡，也不願意出門玩，不想浪費時間社交、應付他人。

3、天蠍座

天蠍女喜歡簡單的生活方式，所以經常宅在家裡，做自己喜歡的事情、享受生活，而且她們自身的執行力、約束力和自律性很強，絕對不會隨便浪費時間，如果要出門玩，她們也會選擇和自己喜歡的家人朋友，一起做有意義的事情，若只是單純地散步閒晃，她們就會選擇拒絕。