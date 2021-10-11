聰明的人懂得樹大招風的道理，不僅會隱藏自我，也深諳人情世故，遇到事情總是看破不說破，還曉得替自己留後路，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座頭腦精明，洞察力堪比偵探福爾摩斯，誰也算計不了他們。

處女座：

奉行完美主義的處女座，不僅相當自律，對別人也有高標準，從來不放過細枝末節。而善於交際的他們，在陌生場合往往能迅速建立好人緣，獲得眾人信任，此外，處事圓滑、觀察力敏銳的他們更懂得看破不說破，從中看出別人看不見的細節，進而輕鬆駕馭人心，表面上看似與世無爭，但其實他們早就利用自己的優勢達到目的，一般人無法輕易參透。

天秤座：

天秤座的人個性低調，但是卻相當有主見，從來不會隨波逐流。因為心思細膩，加上善於觀察，天秤座往往看破不說破，能夠透過對方的一舉一動，而輕易駕馭人心，在關鍵時刻也能精準掌握對方動向，並且達到自身目的，別人若想算計他們，可說是天方夜譚。

天蠍座：

巨蟹座的人不善交際，在人群中經常保持沉默，因此存在感比較低，不過也正因為如此，容易讓別人放下戒備，而聰明的巨蟹座則懂得利用這個時候窺探人心，關鍵時刻為自己所用。不得不說，他們表面上一副與世無爭的假象，但實則相當精明，看破不說破，最終得到自己想要的答案。