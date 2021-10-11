芳苑濕地海空步道啟用後迅速爆紅，中秋、國慶兩個連續假期，都曾創下單日破萬遊客人潮；採蚵鐵牛車遊潮間帶濕地、蚵田巡禮的生態體驗活動，成為最夯遊程，也讓採蚵車違法載客問題再度浮上檯面（民眾提供／謝瓊雲彰化）

彰化縣政府2018年底正式修法，訂定自治管理條例將牡蠣搬運機（採蚵車）發牌納管，目前全縣有300多台合法有牌的採蚵車，依規定僅限駕駛和2名搬運工搭乘，不能超載、更不能載客。近日多數業者無視法令天天滿載遊客出入潮間帶，縣府豎立的告示牌格外諷刺。（民眾提供／謝瓊雲彰化）

彰化縣芳苑濕地海空步道，9月中旬開放啟用後成為新興熱門景點，在網紅網美透過社群加持下迅速爆紅，中秋、國慶兩個連續假期，都曾創下單日破萬人次遊客人潮；蚵農以採蚵車收費載客遨遊潮間帶體驗濕地生態成為最夯遊程，然而適法性再度引發各界關注。

俗稱鐵牛車的拚裝牡蠣搬運機，變身觀光採蚵車上路攬客，每人收費350元，在集合點點換上蚵農專用的兩趾踏米膠鞋後，隨即上車出發，全程約3小時，體驗濕地挖文蛤、蚵園巡禮、抓蚵螺、舞動和尚蟹、捕魚籠捕捉魚蝦蟹，還有最受歡迎的烤鮮魚、現烤現吃鮮蚵等。

「牛車採蚵」主打生態體驗遊程早已行之有年，一年推估可吸引20萬觀光遊客；過去一個月來受惠海空步道啟用，全數採蚵車都投入觀光仍供不應求，一輛採蚵車依後車斗改裝大小，能乘坐7人至10人，若未事先預約還搶不到位子。

2018年6月發生嘉義市大同國小師生校外教學採蚵車翻覆12人受傷事件後，促使彰化縣政府修法納管採蚵車，法令上路後明令禁止採蚵車載客。

彰化縣農業處表示，全縣沿海牡蠣搬運機約近500台，2018年公告實施《彰化牡蠣搬運機管理自治條例》後，至今已有300多台領照，每2年定期實施檢查以維安全。依法除駕駛及2名助手可搭乘至指定潮間帶從事牡蠣採捕工作，不可超載，更不得經營載客活動；近日將儘速行文給漁會及採蚵相關業者，提醒欲經營載客請購置合法的相關車輛。呼籲民眾如欲參與海牛潮間帶活動，請搭乘合法的交通工具，確保自身安全。

採蚵車觀光業者反批，全芳苑鄉仍在拖蚵車的老牛僅10隻，多數早已改採更經濟的鐵牛車，縣府口口聲聲說要協助漁民推展漁村觀光，這幾年好不容易打響牛車遊蚵田，卻反而修法不准載客，根本搬磚頭砸自己的腳。

業者指，有牌照的採蚵車，已加裝警示燈、頭尾燈和喇叭，呼籲縣府別再甩鍋，應該設法輔導蚵車改善至能安全載客，以法令規範觀光載客範圍、增加車輛安全性、載客人數限制等，讓大家有合法生存空間，才能把生態旅遊市場做大。