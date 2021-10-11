俄羅斯總統普丁在上星期四度過了他69歲的生日，同一天，俄羅斯政府的一個官方推特，特別發布一張普丁與大棕熊穿過草地的插圖照片，並稱普丁是「最受歡迎的世界領導人之一，激發電影、書籍、詩歌、新聞，甚至神話和傳說的靈感！」

🇷🇺 He inspires films books poems news even myths & legends!



One of the most popular world leaders President of Russia in 2000-2008 and since 2012 - Vladimir #Putin is celebrating his birthday today!#KeepCalm #Putin69 pic.twitter.com/lNMCaR8iCv — Russia 🇷🇺 (@Russia) October 7 2021

商業內幕(Business Insider)報導，普丁於2000年開始擔任俄羅斯總統，至今已22年，成為在史達林之後，執政時期最長的俄國領導人，他還可能持續連任下去，或許會超過史達林的執政時間紀錄(30年)。

不過，最近有些報導損傷普丁的形象，就在普京慶祝生日的前幾天，「潘多拉文件」爆出普丁有情婦也有私生女，他在摩納哥「金屋藏嬌」，被認為是普京情婦的女子，積累了價值約1億美元的財產。

可能因為這個原因，俄羅斯官方一直要維持與提振普丁的形象，特別是強調他的氣概。例如，克里姆林宮曾經發布過普丁赤膊上身，在西伯利亞湖中釣魚的照片。還有他光著膀子騎馬的形象，這照片激發了無數的迷因，最有名的就是「普丁騎熊」。

普丁渡假時的釣魚照片，他喜歡光著上身，有突顯男子氣概形象的用意。(圖/俄羅斯政府推特)

普丁光著上身騎馬的照片，它引發各種改圖，最有名的就是普丁騎熊，連他自己都拿此事開玩笑。(圖/俄羅斯官方推特)

奧地利記者阿爾敏‧沃爾夫(Armin Wolf)在2018年曾問過普丁：「你半裸的照片很多，這對於一個國家元首來說是不尋常的。不會是由狗仔隊偷拍，而是由克里姆林宮發布的，這些照片的故事是什麼？」

普京回答說：「幸好你說的是半裸而不是裸體。這麼說吧！當我在度假時，我認為沒有必要遮遮掩掩。」

另一位美國記者梅根·凱利(Megyn Kelly)也問過類似問題：「為什麼你的照片會光著上身？」

普丁當時回應：「我想你看到的是我騎熊的照片。其實我還沒有騎過熊，但已經有這樣的照片了。」