樂天桃猿「土虱」曾仁和在國慶日初先發，對戰統一獅隊雖僅投4.1局吞下敗投，但投球內容獲得雙方教頭肯定，尤其獅隊總教練林岳平特別提到他的切球投得很好，曾仁和說：「現在還不到最完整的cutter，但多了這顆球，讓球種不會太單調。」

曾仁和昨天前3局展現壓制力，但第4局一上場就對陳鏞基投出頭部觸身球，之後又保送林安可，在該局丟掉1分，第5局則因為自己守備失誤，最後留下4.1局失4分（3責失）的成績，承擔敗投。

對於自己初登板的表現，曾仁和自評：「整體上算還行啦！角度、變化球都還可以，但有幾顆變化球失投比較不理想。」他坦言丟到陳鏞基的當下自己也嚇了一跳，「當下裁判、統一教練都說叫我不要太擔心，我把鏞基賢拜拉起來的時候他也叫我不要在意，說沒事，就比較放心一點，丟到賢拜真的滿不好意思的。」

昨天賽後「餅總」特別誇讚曾仁和的切球投得很好，他笑說：「稍微騙一下而已，因為如果只有直球、曲球跟變速球，球種比較單調，還是要多練一顆來搭配。」

曾仁和表示，過去這個球種自己在美國時就曾投過，但後來角度變得不太會跑，就比較少用，「現在就每天有在練，但角度和全盛時期還有一些落差，不過昨天讓很多打者打到棒頭，可以讓打者打不好，滿有效的。」

重新回到先發角色，曾仁和認為體能還要再加強，「畢竟先發投手要投長局數，昨天4.1局對先發來說是不及格。下次教練只說會先發但還沒說時間，我當然會想丟更長，能讓中繼投手減輕壓力當然是最好。」