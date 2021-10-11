鹿北社區生態池有養魚，今日也首次舉辦釣魚比賽。（周麗蘭攝）

雲林縣元長鄉鹿北社區推動社區營造多年，有豐富的鄉村景點，常吸引外縣市遊客參訪；該社區生產玉米、蒜頭，11日舉辦「鹿北美麥，蒜我厲害」的社區產業推廣活動，剝玉米、釣魚比賽吸引外地民眾一較高下。

鹿北社區鹿北自2010年起參與農村再生計畫， 2014年通過農再計畫，2016年起學習農產品包裝設計、產業活化行銷、空間綠美化，為社區營造累積巨大能量，也陸續產出社造成果。

目前鹿北社區有特色的景點有榕樹牆、大樹教室、九重葛、百年苦楝樹、天主教堂、生態池等。

11日在縣府城鄉發展處指導下，鹿北社區以玉米作主題舉辦活動，鹿北美「麥」指的是番麥（玉米），有玉米食農教育、剝玉米比賽、社區風味餐饗宴。剝玉米比賽以5分鐘為限，秤重量分勝負。

原本開放釣魚的社區生態池，今年疫情三級警戒後，暫停到最近才開池，11日也首次舉辦釣魚比賽，秤重量分出勝負，以居民優先，每人得繳交報名費300元。

縣府城鄉處長林長造指出，鹿北社區努力結合各項資源，有效推動社區產業發展，使農產品透過食農教育方式推廣，也提升了社區居民、返鄉青年對土地的認同感。