京劇名角陳清河帶學生演員學習 《春草闖堂》上轎動作。（國光劇團提供）

京劇旦角要如何抓住觀眾目光？京劇名角朱安麗透露祕訣，關鍵在於眼神，她表示，「一身之戲在於眼，在大舞台上和燈光之下，眼神看向何方對觀眾而言很明顯，必須要練習讓眼睛會說話。」

近期國光劇團與台積電合作，推出「校園戲曲傳承」計畫，由劇團名家帶領大學生學習京劇表演藝術，推廣京劇之美。朱安麗表示，京劇表演藝術常常被認為很有距離感，「但其實京劇是很親民的藝術，我帶年輕人學習也發現他們一點都不會抗拒，青年學子的表現，也讓我看見京劇的青春和活力感。」

計畫選定劇目是有「天下第一喜劇」之稱的《春草闖堂》，朱安麗指導學生旦角演員表演劇中坐轎子的橋段，由於京劇大多是寫意表現，舞台上並不會真的有轎子出現，必須靠演員的想像力和表演功力，呈現坐在轎上的感覺。

朱安麗表示，坐轎子的訣竅，有個關鍵點在於眼神，透過眼神表現顛簸、路上的搖晃等狀態，「京劇演員常常要表演寫意的場景，這需要把平常對生活的觀察，融入在表演裡。」

國光知名丑角演員陳清河也參與指導，他表示引導素人學生學習京劇表演，首先要能啟發興趣，「像是《春草闖堂》或是《美猴王》這樣的戲碼，都很輕鬆活潑，能引發興趣，先吸引他們進劇場，讓他們知道原來京劇不難懂，未來會對戲更有興趣，甚至會想要看表演。」

台積電文教基金會執行長許峻郎表示，很榮幸能與國光劇團攜手進入大學校園開啟戲曲藝術課程，「不僅引入資深表演藝術家現身說法，更規劃年輕演員與大學學子互動。新星演員台下打扮時尚，台上演繹古典，能引起青年世代的共鳴，讓戲曲的種子持續地向下紮根。」

此外，許峻郎表示，作家白先勇過去帶領青春版《牡丹亭》的巡演行程，也令他有所啟發，期許能發揮同樣的效應。課程為期三年，選定的劇本是有「天下第一喜劇」之稱的《春草闖堂》，三年後素人學生能完整上台演出呈現。