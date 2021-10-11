受圓規颱風外圍環流影響，新北市高灘地進行預防性疏散，大漢溪堤外停車場（新月場、利濟場）及淡水河畔停車場（忠孝碼頭場）即刻起實施只出不進，於19時進行車輛撤離作業，並於21時封閉15至21號越堤道及橫移門，請各位車主速將愛車輛移至合法安全區。

另水門周邊部分道路17時起開放停車，開放停車路段包含三重區環河南路（成功路中興橋下-重新路1段台北橋下）、疏洪東路1段（新北大道1段-成功路中興橋下）、疏洪西路（新莊區化成路-重新橋下重新路段）、環漢路1段（重新橋下重新路段- 中興南街）、捷運路等部分路段開放紅黃線停車，同時暫停路邊停車收費。

交通局提醒，車主停放車輛時務必留下聯絡電話以利聯繫，禁止併排停車，避免妨礙救災車輛通行，確保公共安全維護；如路口、公車站、消防栓、消防通道、高灘地園區道路及堤內外越堤道、隧道、橋梁、圓環、機慢車左轉專用道、人行道、行人穿越道、車行地下道、高架道路及顯有妨礙他人、車通行處所均禁止停車。