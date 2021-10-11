彰化縣政府公布振興加碼方案後，魏明谷今天下午隨即在臉書貼文批評，指伸港青年宅是青年的夢想屋，但根本都還沒發包，是要等多久。（摘自魏明谷臉書／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣長王惠美11日大陣仗在縣府前廣場，偕同數十個公私機關單位，宣布彰化縣振興加碼方案，除將送出100台電動機車、千萬元現金，還將大方抽出3戶伸港青年住宅，讓中獎的幸運兒入住；前彰化縣長魏明谷隨即在臉書痛批，青年宅至今未發包，最快要到2024年才蓋好，不知道要等多久，彰化縣政府卻把青年看得到吃不到的大餅搶先拿來當抽獎驚喜，痛批實在是消費青年夢想，令人痛心納悶。

彰化縣政府伸港青年宅，基地位置鄰近工業區，人口成長率優於全縣平均值，2.2公頃土地已完成徵收，因2015年國民住宅條例已廢止，13日起公告變更為「第三種住宅區」，除辦理土地變更，還要再增建地下停車場，已在規畫設計中。

青年住宅興建計畫分成4期，第一期工程費彰化縣政府斥資6億841萬元，研擬保留15％名額給伸港、線西、和美住戶申請；規畫住宅156戶、店鋪20戶，地下1層、地上9層，主要以2房型與3房型為主，也有1房1廳房型；每戶最高不超過350萬元，承購車位另計。加碼方案若抽中青宅，中獎者可選擇自住、出租，亦可向縣府申請兌領等值現金。

魏明谷在個人臉書貼文指，國慶連假期間，彰化縣政府遲未發布五倍券「加碼」活動，引來縣內商家抱怨錯過連假商機，縣府卻以會有「大驚喜」為由，遲至今天上午才宣布，消費200元就可抽青年住宅、抽機車、抽獎金。

魏明谷批評，表面上好像大驚喜，但青年住宅是青年的夢想，被拿來作為抽獎的「大驚喜」，令人痛心和納悶。備受期待的全縣首座青年宅位在伸港鄉，迄今未發包，遑論之後還需要登記、抽籤，符合資格的青年朋友，至少要等到2024年之後才能等到，如今竟拿這塊青年還只是看得到吃不到的大餅，搶先作為抽獎大驚喜，批評縣府將居住正義、青年夢想當籌碼，博取王惠美自己的政治聲量，此舉令人非常遺憾。

他認為，政府推出五倍券立意良善，呼籲彰化縣政府應相對結合各方資源，推出滾動商機的加碼活動，與其拿年輕人的夢想屋當抽獎獎勵，還不如直接祭出百萬現金頭獎，或許加碼的吸引力更強大、也更有正當性！