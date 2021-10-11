指揮中心今(11)日宣布，第12輪公費苗主打AZ、BNT及莫德納，預計10月18至20日開放預約，一名人妻在《PTT》表示，自己第一劑打AZ，正在猶豫要不要去打第二劑AZ，還是要等BNT？貼文一出引起熱議，一堆人狂勸「混打不用想了啦」，甚至有不少人放話「再等只剩高端」。

第12輪開放3大國際疫苗！ 指揮中心：BNT全年齡層都可打

指揮中心發言人莊人祥今天在疫情記者會中表示，第12輪疫苗主打AZ、BNT及莫德納，將進一步開放44至23歲的民眾預約，計畫於10月18至20日開放預約，開打時程為10月22至31日。

一名人妻今天在《PTT》表示，她是「AZ仔」，應該要去打第二劑了，不過她在想要不要打，「如果不打可能等到BNT嗎？要來賭一把嗎？」對於AZ仔要打第二劑AZ還是等BNT引起網友熱烈討論，紛紛回應「沒開放一般民眾混打」、「如果是我不會混打」、「混打不用想了啦」、「不會開放混打啦，多的AZ誰打？」、「再等只剩高端」、「高端不用等」。

有網友分析，疫苗不夠才有混打的機會，現在不可能，而且連國外都不一定承認混打；還有網友指出，YouTube上有人分享AZ+BNT的施打經驗，結果第二劑打BNT時還是會發燒兩天，等於痛苦兩次，除非是老人免疫反應弱，建議還是乖乖去打第二劑AZ，「否則到時候都沒得打就好笑了」。