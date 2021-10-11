泰國今天通報新增60個染疫死亡病例，是近3個月以來新低。隨著疫情趨緩，泰國政府準備在11月開放曼谷國際觀光，曼谷市長今天表示10月底前可以讓7成曼谷居民完整接種疫苗。

泰國今天新增通報1萬590個COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例以及60人死亡，累計至今共172萬919例，其中159萬2903人康復、11萬265人治療中、1萬7751人死亡。

單日通報60人死亡是自7月8月以來的新低，泰國疫情指揮中心副發言人阿披莎邁（Apisamai Srirungson）在今天的記者會中表示希望看到死亡人數持續下降。

隨著疫情趨緩，泰國政府準備在11月1日開放曼谷、巴達雅（Pattaya）和清邁（Chiangmai）等旅遊勝地，讓完整接種疫苗的國際旅客可以入境這些地方免隔離。

曼谷市長阿斯文（Aswin Kwanmuang）今天表示，這個月底前70%的曼谷居民可以完整接種疫苗，曼谷應可以如期在11月對外國旅客開放，屆時經濟可以開始重新發展。

不過泰國鄉村醫師學會（The Rural Doctors Society ）昨天在臉書發文警告泰國民眾仍然不能大意，每天的新增案例其實正在增加，而非大家以為的下降中。

鄉村醫師學會指出，以昨天為例，疫情指揮中心新增通報1萬817例，但其實另外還有1萬55例來自快篩結果，相加之後昨天新增的確診案例其實超過2萬例，且重症人數仍高達3000人，重症比率並未降低。（編輯：林憬屏）1101011