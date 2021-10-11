「中美復交」有可能嗎？立法院長游錫堃說，前美國副總統彭斯在2018年10月，發表演講，批評中國干預美國民主，當時他認為「台美建交」是10年內的工程，因此推算，2028年10月可達成台美建交。對此，國民黨立委賴士葆表示，現在的國號就叫中華民國，台美要建交，第一步要先把中華民國改成「台灣共和國」。

游錫堃近日受訪時表示，中美貿易戰使中美關係走下坡，近年來台美關係越來越好，最早可追溯至2016年蔡總統致電給前美國總統川普的當選賀電。近年美國又陸續通過《台灣旅行法》、《台北法案》等有台法案，可視為持續友台，並漸漸把台灣當作實質國家對待。

國民黨立委賴士葆。（資料照片）

游錫堃並提到，前美國副總統彭斯在2018年10月，發表演講，批評中國干預美國民主，當時他認為台美建交是10年內的工程，因此推算，2028年10月可達成台美建交。

近日傳出立法院長游錫堃接受媒體專訪時表示，「台美建交」將可在2028年10月前達成。（資料照，范揚光攝）

對於此說法，《台視新聞網》報導，賴士葆認為，現在的國號就叫「中華民國」，台美要建交，第一步要先把中華民國改成「台灣共和國」。

綠委何志偉回應則指出，游錫堃會有這樣的預測和期待，是因為台美近年確實合作越來越緊密。但因為2018年到2028年，會跨到3至4屆總統任期，可能會有2至3任總統，而且這部分還涉及到美國國家利益及印太戰略，還得視未來局勢變化而定。