嘉義市到宅坐月子服務人員就是俗稱的「月嫂」，經過專業培訓，月嫂們能到府提供專業化服務。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

升格成為三寶媽的李宛璇，由到宅坐月子服務員黃婉瑜到家烹煮月子餐、協助產後護理及育兒觀念指導等，讓她非常滿意。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府今年提高到宅坐月子服務費用補助，從原本每小時補助200元，提高到每小時補助250元，補助40小時，共計補助1萬元，希望減輕爸媽經濟負擔，也能鼓勵月嫂們！

市府社會處兒少及婦女福利科長莊彩鴦說，嘉義市持續打造完善且安心的生育環境，不僅推動「生育有津貼，托育沒煩惱，教育有希望」三育政策，也重視新手爸媽及產婦媽咪的需求，免費提供到宅坐月子服務，只要父母有一方設籍嘉市，產婦生產後1個月內都能申請免費到宅坐月子服務，再由「嘉義市居家托育服務中心」媒合到宅坐月子服務人員。

莊彩鴦說，到宅坐月子服務人員就是俗稱的「月嫂」，經過專業培訓，月嫂們能到府提供專業化服務，如產婦照顧、月子餐的製作、簡易家事服務以及育兒指導等，幫助產婦產後生活適應與提供情緒支持，減輕育兒照顧壓力，讓產婦在家坐月子，舒適又省錢，也為婦女創造二次就業機會。

今年升格成為三寶媽的李宛璇，由到宅坐月子服務員黃婉瑜到家烹煮月子餐、協助產後護理及育兒觀念指導等，讓她非常滿意，直說日後要極力推薦給朋友。

李宛璇分享，到宅坐月子服務員除須具備專業知識外，也要考量是否聊得來，更重要的是，尊重自己的育兒理念。她不諱言，當時產後傷口復原緩慢心情也無法放鬆，好在有同是7年級生的黃婉瑜陪伴，讓她身心都獲得充分調養與照顧，也知道在育兒之路上自己並不孤單。

擁有保母人員技術士證照的黃婉瑜，從事到宅坐月子工作已有4年。同為三寶媽的她，經常以過來人的經驗，提醒剛生完的產婦要多休息、保持愉快心情。此外，平時喜歡下廚的她，也會花心思研究月子餐菜色，讓產婦吃得營養又健康。

黃婉瑜說，在接觸市府辦理的育兒指導培訓課程後，除了學習到專業知識及技能，更開啟喜歡陪伴與照顧產婦及新生兒的契機，這4年來經常因為細心的指導與照護，讓她深受媽媽們的信任，並在信賴基礎下與不少媽媽們成為好朋友。