台中購物節APP登錄金額破億，台中市長盧秀燕（左2）11日在草悟道特色市集展開首抽千名5000元現金等獎項得主。（陳淑芬攝）

台中購物節APP登錄金額破億，台中市長盧秀燕與東京奧運游泳選手王星皓11日在草悟道特色市集展開首抽千名5000元現金等獎項得主。（陳淑芬攝）

台中購物節在雙十國慶起跑，台中市長盧秀燕今天在首抽活動宣布，首日APP下載數已突破50萬，第一天登錄金額破億。她興奮地表示，加碼振興券的發揮效果非常驚人，首日打破前兩屆紀錄，去年總消費金額登錄90億元，她很有信心今年至少會破百億， 呼籲民眾到台中消費、抽豪宅大獎，一起振興經濟。

台中購物節在雙十節起跑，10日起一連兩天在草悟道舉辦特色市集邀請優質店家參加展售。台中市長盧秀燕11日下午4時與東京奧運游泳選手王星皓參加活動，並展開購物節首度抽獎，抽出千名5000元、2名10萬元市民專屬加碼抽及早鳥最終大獎等獎項，發出現金總額520萬元。

台中市經濟發展局表示，「台中購物節」APP在10日購物節開跑第一天，即登上APP Store旅遊類排行第一名及Google Play應用程式平台熱門免費項目的活動類別第一名，未來將天天抽1000組5000元、週週抽10組10萬元、月月抽1組百萬元現金獎；市民專屬加碼週週抽2組10萬元、月月抽1組百萬元，壓軸是則是抽精品好宅一戶。

經發局指出，今年是運動年，我國選手在東京奧運中嶄露頭角，很多優秀選手都是台中子弟，包括游泳選手王星皓、柔道選手楊勇緯、田徑選手陳傑、自由車選手馮俊凱、輕艇選手張筑涵、舉重選手謝昀庭及帕運選手林亞璇、林姿妤、李凱琳等，台中購物節九大活動每場都會邀請台中之光來抽出大獎。

經發局強調，民眾只要在台中消費或在電商中的台中專區消費，將發票登錄台中購物節APP，金額滿500元即可得到1組號碼，參加抽獎。

此外，活動期間，所有幸運抽中現金的民眾，只要到台中購物節FB粉絲團參加活動，可再加碼抽256G的手機iPhone13。