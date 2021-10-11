新北市三峽區光明路今（11日）下午傳出一起墜樓意外，一名黑衣黑褲男子，不明原因從4樓墜落街道，目擊民眾嚇壞，立刻報警。警消獲報到場，發現男子意識昏迷，有頭部外傷、腳部骨折，立即將他送往醫院搶救。至於詳細事故發生原因，仍有待調查釐清。