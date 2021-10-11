新北三峽男子從4樓墜馬路 民眾目擊嚇壞 18:272021/10/11 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市三峽11日下午發生男子從4樓墜落馬路事件。（翻攝記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市三峽區光明路今（11日）下午傳出一起墜樓意外，一名黑衣黑褲男子，不明原因從4樓墜落街道，目擊民眾嚇壞，立刻報警。警消獲報到場，發現男子意識昏迷，有頭部外傷、腳部骨折，立即將他送往醫院搶救。至於詳細事故發生原因，仍有待調查釐清。 渣人夫下藥迷昏嫩妻 約男網友「到家性侵」還在一旁錄影 斗六空間大改造 步道網從醫院到公園 #新北三峽 #4樓 #墜樓 #男子 #墜落 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 捷運紅樹林站機車停車場惹民怨 北捷將觀察一個月後再評估改善 15:552021/10/11 生活 麻將王子熬夜2年輸多贏少 一次「翹班意外」終於領悟！半年買賣25間房奪「業績冠軍」 09:012021/10/11 房產達人 台中聯結車疑煞車失靈 撞上對向4輛汽車釀5傷 13:282021/10/11 社會 雉雞捕蛇畫面太兇猛 網全驚呆：桃太郎真有眼光 14:492021/10/11 生活 促參招商224億獲招商卓越獎 新北再度蟬聯六都招商王 12:192021/10/11 生活 圓規颱風環流襲擊 花蓮268戶大停電 路樹倒塌驚險畫面曝 12:172021/10/11 生活 力拚全國運摘金 中市選手雙十國慶加緊練習 12:482021/10/11 體育 賓士大G卡礁岩斷路 16人困海蝕洞搭直升機脫困 耗百萬全民買單 10:262021/10/11 社會 北市男子連假與友人酒敘 徒步返家遭計程車撞死 12:402021/10/11 社會 自稱派出所顧問！男烙人法院前暴打前妻嗆警「吃屎」她慘遭痛毆眼出血 17:242021/10/11 社會 金門料羅民宅深夜火警 30分鐘撲滅無人傷亡 10:102021/10/11 社會 社會熱門新聞 5G算什麼！36G「正妹店長」推方案 客人全點頭說好 - 社會 尖石泰崗野溪暴漲6遊客受困1獲救 5人仍躲山壁待援 - 社會 真的是天兵！新制「5＋11」役男街頭操練拍片PO網 軍方傻眼 - 社會 2人相約攀登羅馬縱走 54歲男回程渡河被沖走 消防搜救中 - 社會 拾荒婦路邊撿2袋衛生紙變竊賊 貪心女失主強索18萬和解金 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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