樂天桃猿今年季中選秀首輪選進的左投陳冠宇在先發表現不佳，轉往牛棚調整，10日中繼2.2局失3分，帳面數據看似不佳，但總教練曾豪駒認為，有在比賽中看到「好的表現」，最大不同之處就在投球角度。

來到10月猿隊一勝難求，近期陷入7連不勝的窘境，昨天比賽中又出現傷兵，原本先發的林承飛與陳俊秀都因身體狀況今天都沒有先發，曾豪駒表示，林承飛是昨天比賽中有點碰撞，手有點腫脹，陳俊秀則是因前2天跑壘時造成後腳不舒服，昨天比賽中反應就讓他先退場，後來這場比賽因雨延賽，也讓桃猿傷兵有了更多喘息機會。

談到昨天中繼的陳冠宇表現，曾豪駒認為雖然有失分，但他前2局能有效壓制對手，慢慢看得出來有好的表現，目前仍會持續讓他在長中繼做調整。

「昨天看他投有稍微好一點的感覺，慢慢找回對決感覺，投得位置做調整，慢慢看得出來有好的表現。」曾總認為，之前陳冠宇先發時，後面幾場比賽投球角度會太平，對手容易辨別好壞球，「昨天修正之後，對方就比較沒有辦法太掌握。」