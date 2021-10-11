八方雲集（2753）9月營收持續站上5億元大關，來到5.04億元，較去年同期成長16.54％，較上月則因營業天數少一天而微幅衰退1.36％，累計前9月營收為43.68億元，較去年同期成長16.25％，單月與前9月累計營收均成長2位數，在歡光股族群中傲視同儕。

展望後市，振興五倍券上路加上台灣疫情受控趨緩，觀光股中連鎖餐飲集團將最快反應谷底回升的趨勢，隨相關管制禁令解封鬆綁，連鎖餐飲集團同店營收以及展店腳步均可望重回正軌，營運動能亦將逐漸回溫好轉，法人看好，八方雲集商品與業態具剛需優勢，以及旗下排骨飯連鎖品牌「梁社漢排骨」展店腳步不斷，第四季營收可望繼續仰攻。

八方雲集旗下有「八方雲集」、「梁社漢排骨」兩大品牌，一主攻水餃、鍋貼等麵點，另一則聚焦米飯。去年並收購丹堤咖啡69％股權，正式進入連鎖咖啡與西式簡餐市場。今年本土疫情升溫，八方雲集旗下兩大餐飲品牌除具剛需屬性，且外帶、外送占比較高，業績仍能維持高檔。

八方雲集9月營收成長，主要成長動能為第二品牌梁社漢排骨積極展店。梁社漢排骨目前處於快速展店階段，除全台六都都會區外，也逐漸拓展至鄉鎮區如基隆、宜蘭、嘉義、雲林等地區，截至2021年9月底已開設130家門店，2021年底目標店數為150家，更長遠之目標則是在未來5年達到500家門市。

除梁社漢積極展店外，八方雲集也將加速門店改裝及導入智能煎台與自動煮麵機設備等，以提升產品品質。此外，也計畫開發新產品，增加營收品項來源以及新品牌的事業拓展，包括推出蔬食品牌，推廣健康環保飲食趨勢、開發各式手沖茶飲、手搖飲料、手沖咖啡及單品咖啡，開發簡易調理包，如牛肉麵、排骨酥麵等。