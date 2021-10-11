為慶祝雙十國慶，國民黨10日在黨中央前舉行升旗典禮，前總統馬英九特別到場參加，他致詞時針對蔡英文總統投稿美國《外交事務》雙月刊署名「台灣總統」一事砲轟，指她若這麼討厭中華民國，為何不辭職下台？資深媒體人彭文正直言馬英九誤會了，蔡英文愛死中華民國了，她提台灣兩字只是要騙選票。

馬英九指出，蔡政府執政5年多來，每逢國慶，身為主角的中華民國就好像變成配角，也只剩下台灣、西元紀年與雙十圖騰，而不見中華民國，成了名符其實的「雙十節」。今年的國慶logo，甚至只剩下「台灣國慶日」（Taiwan’s national day），請問蔡英文中華民國到那裡去了？您為什麼這麼討厭中華民國呢？如果您真是如此，你為什麼不辭職下台呢？

針對馬英九的這番話，彭文正10日在自己經營的網路節目《政經關不了》中表示，看到馬英九消遣蔡英文，說這麼討厭中華民國，為何不辭職下台？「馬總統，您真的誤會了，蔡英文哪有討厭中華民國？她愛死了」，蔡英文拿台灣這兩個字出來，只是要騙選票，您真的是誤會她了，「我一定要替她說話，她只是為了騙選票，壓根兒沒有任何想法」。

彭文正認為，不管藍營綠營、拿的國籍是什麼、心中的國號、國旗是什麼，這些個人追求都可以，但千萬不要只拿來在台灣當成相罵本，我們應該做的，是在國際間捍衛那面國旗，不管那面旗長怎樣。