謝盈萱飾演的陳嘉玲明明需要安胎，卻仍堅持當個活潑的孕婦。（華視、CATCHPLAY提供）

謝盈萱飾演的陳嘉玲，在《俗女養成記2》最終回真的當了媽媽。（摘自嚴藝文臉書，劇照師王志偉攝）

嚴藝文、謝盈萱、陳家逵昨晚出席映後直播。（摘自臉書）

一手催生《俗女養成記》系列的導演兼編劇嚴藝文，昨晚在《俗女2》最終回映後直播中，對於是否拍攝第三季或電影板終於鬆口，「此刻的告別，我會留一個伏筆，不知道是暫時的還是永遠的」。她今（11日）也公開寫給寫給「陳嘉玲」的一封信，除了10點貼心提醒內容感動無數《俗女》粉與網友。

嚴藝文在公開寫給「陳嘉玲」的一封信中說，「親愛的陳嘉玲：首先要恭喜妳當『母親』了，這是一個非常勇敢的選擇，妳要開始『養成』一個新的生命。 而關於女兒『養成』方面，容我給妳一些貼心提醒，要聽不聽妳自己決定。」她給的10點提醒包括：「如果妳的女兒是「俗女」，請不要用「淑女」的教養方式去折磨她也折磨自己。告訴她每天吃飽，睡好非常重要。讓她養一隻狗或貓，或任何寵物都行，教她何謂無私的付出。當她覺得自己不夠漂亮不夠苗條的時候，甩她一巴掌，然後帶她去照鏡子，教她欣賞自己的獨特。當她在放空發呆或是傻笑時，不要打擾她。」

此外，「不要再跟月英阿祖『手爆釋迦』一樣，讓她對性這件事有陰影，教她如何保護自己比較重要。告訴她理想伴侶的唯一標準：一個可以讓她做自己的人，不管那個人是男是女。當她沮喪失落或是傷心哭泣時，陪在她身邊就好，不需要說太多『鼓勵』的話語。鄭重告訴她：有錢，有愛，有健康，一輩子至少要擁有一項（這點請參閱江鵝原著《俗女養成記》）。最後，讓她明白，人生很短也很長，可以跌倒，可以犯錯，但是不可以耍賴或白爛。」

嚴藝文最後表示，「說了兩季妳的人生故事，要跟妳告別了，我不確定是暫時的或是永遠的，總之，此刻，要先說一聲「莎約哪啦」。感謝妳的故事，讓我認識了更寬廣的世界，認識更多有才華的人一起創作，也更明暸自己的自信和脆弱。我相信以妳跟嘉玲媽一路相愛相殺的經驗法則，妳應該會是一個不錯的養育者。再加上生母（原著）和一群乾媽（三位編劇們）的法力加持下，妳依舊會是那個任性妄為，不將就，不委屈的「大人」。 陳嘉玲，接下來的人生就交還給妳了，請妳務必過得開心，活得精彩。愛妳的乾媽嚴藝文」。