10日晚間超過1萬3000人擠進故宮南院院區，欣賞全國首創「無人機、無人船、3D水舞水幕秀」海空聯合展演。（故宮南院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

故宮南院自10月8日起至年底推出「故宮門票樂透」活動，只要憑參觀門票尾數對中888、1010和1228，就送故宮與Rody限量聯名跳跳馬，昨光是南院就送出10支限量跳跳馬。（故宮南院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

故宮南院自10月8日起至年底推出「故宮門票樂透」活動，只要憑參觀門票尾數對中888、1010和1228，就送故宮與Rody限量聯名跳跳馬，昨光是南院就送出10支限量跳跳馬。（故宮南院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國慶連假帶動出遊潮，嘉義縣、市主要景點人擠人，故宮南院在國慶日這天祭出入館免費，搭配晚間水舞、無人機群飛展演，10日當天入館參觀人次破8000人，寫下今年以來單日最高紀錄。

故宮南院處長彭子程指出，10日入館參觀人數8000多人，是今年度最多的一天，遠高於農曆過年年初三的5000餘人，另連續兩晚晚間7點登場，全國首創「無人機、無人船、3D水舞水幕秀」海空聯合展演的「天光」，9日當晚吸引近9000人到場，10日更有超過1萬3000人擠進南院，不但南院兩大停車場爆滿，周邊道路沿線也停了許多車輛，盛況今年以來首見。

故宮南院自10月8日起至年底推出「故宮門票樂透」活動，只要憑參觀門票尾數對中888、1010和1228，就送故宮與Rody限量聯名跳跳馬，昨光是南院就送出10支限量跳跳馬，彭子程表示，要拿到限量跳跳馬的機率是1萬分之12，平日頂多送出1隻，可見昨入館人數確實可觀。