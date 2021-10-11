之前與戶田惠梨香與永野芽郁在《秘密內幕-女警的反擊-》在演出派出所警察故事的45歲演員室剛，12日上TBS節目《日曜日之初耳学》任來賓，透露了他了幼年時父母離婚、在親戚家長大的過去。他4歲時離婚的父親雖取得親権，但還是把他交由親戚養育，室剛說：「我爸那時身邊已有其他女性，但我並不排斥，反而也想跟父親一樣，過自己喜歡過的生活，老爸又是個工人，看他工作的樣子覺得爸爸真帥氣。」

室剛本月1日另參加演藝大哥明石家秋刀魚節目，提到他與40年不見的母親相見。室剛4歳時父母離婚後，一去就是40年，「我一直覺得，我不要出現在母親的人生故事中比較好。」一直猶豫是否該該見母親一面，直到藝人Lily Franky勸他「選擇不相見而留憾，不如相見了後再後悔。」

室剛於是在一個飯店的會議室與生母相遇了，交談了近一小時，室剛的母親並沒說「對不起」。室剛轉述，母親見到他時說「『終於能見到你了』」兩人對彼此十分客氣，沒有談到敏感的家庭問題，室剛對母親說「謝謝媽媽生下了我，我對母親心中無念恨，也感激這樣的家庭環境使我在表演上更有厚度。」

室剛透露，他還是小3、4年級時，就已知道告訴他人「我是沒有媽媽的」，卻在40年後能與母親相見，室剛向節目表達感謝之意，「雖然母親心直口快，但我相信她心中並非真那樣想，心情一定是很複雜的。」

「並非單親就會怎樣」室剛也提到影視作品中，「因沒有雙親，性格就出現扭曲，電影裡就常見這種單親出身的殺人犯，我真的很討厭這樣的編劇。」他認為更應要讓世人知道，就算是單親家庭出身，也能帶著笑容迎向每一天，認為影視作品更應該多描寫這樣的事實，「我有著使命感，要讓大家都知道並不是單親就會怎樣。」