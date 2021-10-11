隨著振興五倍券陸續領取，怎麼使用價值最高，也是民眾關心的話題，針對上班族常光顧的連鎖咖啡，業者推出74折至88折不等的咖啡優惠，且大多限定使用「紙本券」，讓不少綁定數位券的民眾扼腕；若常去咖啡廳聚餐的民眾，也有超殺66折的振興套餐，且紙本或數位五倍券都可使用。

目前全台30家分店的怡客咖啡，近來主打餐食系列，力求提升口味，歡迎消費者來店聚餐，例如原價300元的套餐，含義大利麵、湯品、飲品、甜點，使用振興券200元即可品嘗，等於只要66折；另原價750元的雙人套餐，也只要使用振興券500元，一樣是66折優惠，且不限紙本或數位振興券，相對划算。

路易莎持紙本五倍券，飲品5杯寄杯享8折。（路易莎提供）

咖啡兌換部分，屬星巴克最為優惠，以1000元「紙本」五倍券購買「星巴克振興飲料券」，內含單張135元的飲料商品兌換券10張，共省350元，達74折優惠，可再以現金加價升級補差額。路易莎則是至10月15日止，一次寄杯5杯享可8折，不限紙本或數位；若只想單杯購買，則憑「紙本券」享85折。

cama café部分，也是須憑「紙本」五倍券，享經典黑咖啡、經典拿鐵、咖啡豆等最低88折優惠，且須一次購買30杯咖啡，與前述幾家業者相比優惠較少。

cama café持紙本五倍券，經典拿鐵88折。（cama café提供）