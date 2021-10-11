越南疫情顯著緩解，長時間的封鎖措施點燃員工的思鄉之情，隨著廠區逐漸解封，湧現大批員工返鄉潮，然正值購物旺季，勞動力短缺讓供應鏈更加惡化，超過200萬名員工離開工作崗位返鄉，儘管企業提高薪資和相關福利，政府也給予返程交通，但仍不敵員工返鄉的強烈意志。

美國財經媒體報導，越南在全球消費經濟中佔極其重要的地位，供應鏈涵蓋包括沃爾瑪、Adidas、Nike、甚至是三星等智慧型手機；據美國服裝鞋業協會數據顯示，越南為美國第二大服裝、鞋業供應商，僅次大陸，且隨著美中貿易戰開打，許多製造業為規避高關稅，將廠房轉移至越南，重要性逐步上升。

越南疫情逐漸受控，區域封鎖逐漸解封，越南政府預估可能會有超過200萬人離開，Le Thi My是Air Jordan和瑜珈褲的產線工人，她回到靠近柬埔寨邊境，位於西寧省的家中，「眼見周遭許多人死於新冠肺炎，除了恐懼，我們幾乎一無所有」。

越南自7月開始封鎖措施趨嚴，許多廠房產能大受影響，如今解封後不僅未見改善，還因大批員工返鄉，導致全球供應鏈危機加劇，飽受勞動力短缺的企業提高薪資和福利，懇求員工返回工作崗位，維持產線正常運作，越南政府也提供返程交通，包巴士將他們從家鄉返回工作崗位，可惜效果不彰。

育有2個孩子、31歲的Tran Thi Hoa對政府和企業的請求視若無睹，並沒有返回工作崗位的計畫，現在想和孩子、丈夫住在一起，「若美國某人無法在聖誕節買到新服飾給丈夫或小孩，我感到很抱歉，但我也不能將家人丟在這裡」。