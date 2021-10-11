華航女副機師感染Delta，其2名孩子分別就讀台北市文山區萬芳國小及北市大安區建安國小，共114名師生6日起開始預防性停課5天，北市衛生局表示，2名學生居家隔離第5天採檢結果仍為陰性，114名師生明可如期復課。

北市教育局提醒，學校及補習班學生在返校後，務必加強清消，並留意師生身心健康狀況，針對相關師生採檢後，主要2位學生為陰性、其餘停課班級師生採檢也是陰性，2所國小及1所補習班共89名學生、23教師將在12日起復課。