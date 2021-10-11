女機師確診Delta接觸者全採陰「2學校、1補習班」明復課 19:122021/10/11 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市衛生局表示，2名學生居家隔離第5天採檢結果仍為陰性，114名師生明可如期復課。圖為北市建安國小。（攝影中心攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華航女副機師感染Delta，其2名孩子分別就讀台北市文山區萬芳國小及北市大安區建安國小，共114名師生6日起開始預防性停課5天，北市衛生局表示，2名學生居家隔離第5天採檢結果仍為陰性，114名師生明可如期復課。 北市教育局提醒，學校及補習班學生在返校後，務必加強清消，並留意師生身心健康狀況，針對相關師生採檢後，主要2位學生為陰性、其餘停課班級師生採檢也是陰性，2所國小及1所補習班共89名學生、23教師將在12日起復課。 醫院開放慢性病房探病 指揮中心：須符合3條件 羅馬萬人上街抗議健康通行證 警動用水柱催淚彈 #新冠肺炎 #台灣 #陰性 #採檢 #補習班 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中創新體驗遊程限時購 持五倍券消費買1送1 12:092021/10/11 生活 郵局五倍券明天開始領取 一張圖看「怎麼領」必帶一證件 08:472021/10/11 政治 疫後時代 名醫直言：一定要深刻反省徹底檢討這些事 09:132021/10/11 健康 國5北向頭城至坪林塞車 今晨1點才紓解 11:072021/10/11 生活 女師確診 內湖某幼兒園停課14天 北市匡列81人居隔 15:392021/10/11 生活 國慶寶寶報到 嗨舉國旗同歡 04:102021/10/11 生活新聞 鄭文燦探視「國慶寶寶」獻上禮物祝福 16:022021/10/11 生活 北市1歲女童確診 5接觸者PCR結果出爐 18:052021/10/10 生活 史話》叛逃對岸的人──解讀郝柏村回憶錄之3（龍城飛） 00:002021/10/11 兩岸史話 連靜雯復出拍片 沒談酬勞先點頭 04:102021/10/11 娛樂新聞 影》主人染新冠 15狗＋1貓慘被撲殺引眾怒 集體逃難衝擊畫面曝光 14:062021/10/11 國際 生活熱門新聞 吃到飽餐廳這料理千萬別拿！內行人認了：直接不吃 - 生活 113萬劑莫德納將開打 第12輪預約時間曝光 1族群有資格 - 生活 不斷更新》圓規逼近 12日全台停班停課一覽 高雄、基隆照常上班課 - 生活 人妻打完1劑AZ 第2劑想等它 眾人一看狂勸：不用想了 - 生活 好市多人氣果汁她喝一半退貨 理由填5字網公幹：台灣人沒有極限 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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