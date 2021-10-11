【LIVE直播】圓規颱風逼近入夜風雨更強！ 氣象局最新說明｜2021.10.11

中央氣象局最新預報指出，隨著圓規颱風逐漸接近，今晚（11日）到明晨影響最大，尤其東半部地區以及北部山區，要留意大豪雨以上等級的降雨，山區、海邊風勢強勁，非必要請勿到山區、海邊活動，圓規颱風造成的影響，並不亞於發布陸警的颱風。

氣象局晚間18時35分也發布豪雨特報，今(11)日宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，花蓮縣地區及新北市山區有局部豪雨或大豪雨，臺東縣地區及桃園市、臺中市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、大臺北、桃園地區、恆春半島及新竹、南投、高雄、屏東山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及土石流，低窪地區請慎防淹水。

豪雨特報。（氣象局）

氣象局預報員謝佩芸表示，圓規颱風今日17時位於鵝鑾鼻的南南東方約370公里之海面上，向西移動，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽，對巴士海峽及東沙島海面構成威脅，暴風半徑有略微擴大到220公里。

謝佩芸指出，除了颱風外圍環流，再加上東北風南下，使得台灣周遭海域風浪都很大，過去8個小時內，蘭嶼、鵝鑾鼻、蘇澳皆出現超過6米的巨浪，東半部及台灣海峽沿岸也有3-5米的浪高，海邊活動危險性很高。

風力部分，除了蘭嶼有觀測到16級強風，中部山區的陣風也相當大，合歡山有15級強陣風，今晚到明晨台灣附近的風力還會再增強。

謝佩芸表示，圓規颱風明（12）日下午將進入南海，有望解除海警，但東半部降雨仍會持續，須多加留意豪大雨發生，雖然圓規颱風與台灣有段距離，但對台灣帶來的風、雨、浪影響，不亞於發布陸警的颱風，提醒東半部民眾要多加注意防災。