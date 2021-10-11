中國發改委日前出台新法規草案，考慮將限制私人資本進入新聞傳媒相關業務，以及涉及政治、輿論與價值取向的實況直播。外界分析認為，新規定公布後，內容生產與傳播、經營將完全分割，其中最受矚目、已投資多家媒體的阿里巴巴集團將被迫出脫其手中握有的傳媒股份，馬雲一手建立的龐大媒體帝國將面臨崩解的命運。

綜合媒體報導，大陸國務院發展改革委員會日前就《市場準入負面清單（2021年版）》向社會公眾徵求意見，其中非公有資本將受到多項限制，包括「禁止違規開展新聞傳媒相關業務」，如不得從事新聞採編播發業務，不得投資設立和經營新聞機構等。涉及的事業包括通訊社、報刊、廣播電視、網路新聞訊息採編發佈服務等機構。

此外，非公有資本也被禁止引進境外主體發佈的新聞，不可從事涉及政治方向、輿論導向和價值取向等活動、事件的實況直播業務，也不得經營新聞機構的版面、頻率、頻道、欄目、公眾帳號等。

《多維新聞》報導說，中國經濟傳媒協會主管的《傳媒茶話會》引述中國記協書記處書記顧勇華話稱，這是要防止出現非公有資本為了牟利的目的恣意干預主流輿論的現象。不過，中國傳媒大學文化發展研究院副院長卜希霆相信，自媒體的一些街訪、原創內容生產並不在這個約束的範圍內。

報導說，大陸現在存在一種現象，新聞機構會把一些版面、頻率、頻道、欄目、公眾賬號外包出去，這就導致新聞機構商業化嚴重。此條負面清單出台後，商業媒體將不能再編譯境外媒體的新聞。這是中國今年對網約車、電子商務、課外輔導等多個行業進行全面監管整頓中的最新舉措，以進一步削弱非公有資本在一系列媒體業務中的影響力。

外媒指出，大陸網路巨頭阿里巴巴投資香港《南華早報》、上海第一財經傳媒有限公司和微博，螞蟻集團也持有財新傳媒股份。雖然目前尚不清楚上述擬出台的措施最新的限制措施，還是指在堵住民間投資者利用漏洞的增量舉措，但這確實表明監管機構有意加強對傳媒的執法。

上個月總部位於湖南長沙的「芒果超媒」發佈公告稱，阿里巴巴旗下公司擬將其所持公司5.01%的股份協議轉讓，媒體估計，阿里巴巴出脫後將損失超過20億元人民幣。在外界看來，阿里巴巴此舉是退出傳媒圈的第一步。

根據媒體統計，馬雲實控的阿里巴巴和螞蟻集團過去幾年大量投資媒體，建立起龐大的「媒體帝國」，涉足的領域包括社交媒體（微博、Tango、Snapchat）、商業類期刊/平台（虎嗅、商業評論、天下網商）、娛樂影視平台（合一集團、阿里巴巴影業、華誼兄弟、淘寶天下）、主流新聞媒體/新媒體平台（華數傳媒、光線傳媒、第一財經傳媒、36氪、無界新聞、博雅天下、封面傳媒、北青社羣報、《南華早報》）。

不過，報導說，馬雲在上海炮轟金融體系，其後一系列諸如螞蟻集團上市失敗、阿里巴巴被重罰後，馬雲便在輿論場中逐漸消聲。