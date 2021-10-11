由2男1女組成的登山隊9日取道嘉明湖國家步道，欲縱走中央山脈南二段，因輕颱圓規來襲，3人考量天氣不佳，11日決定撤退返回嘉明湖山屋，不料，返程中50歲陳男高山症發作，無生命跡象，另兩人也分別有輕微骨及擦傷。

台東林管處表示，該處於11日中午12：11接獲關山消防隊通報，於嘉明湖國家步道鄰近嘉明湖區域往嘉明湖山屋方向有1位年約50歲陳姓山友高山症發作、無法走下山，請求該處嘉明湖山屋管理員就近支援。

台東林管處嘉明湖山屋管理員於緊急啟程前往救援，並於13：48靠近三叉山附近步道接觸患者，當時該員已無生命徵象（OHCA），經實行CPR及測量生命徵象，仍然無法恢復呼吸心跳，當下即通報正在嘉明湖山屋執行高山嚮導訓練的另外3名山屋管理員前往現場支援。

該隊成員3名係9日由向陽國家森林遊樂區取道嘉明湖國家步道，預計同行前往南二段。10月11日因天氣不佳，決定撤退返回嘉明湖山屋，並於返程途中，陳員高山症發作不治。

另外，同行之兩位友人（一男一女）有骨折及輕微擦傷，已由山屋管理員完成傷勢處理及陪同返回嘉明湖山屋途中；相關資訊已回復台東縣消防局關山大隊及台東縣警局關山分局接手處理。