小栗旬主演日劇《日本沉沒—希望之人—》首集收視率開出15.8％，暫居秋季檔冠軍寶座，該劇以1973年由小松左京所著的同名小說為基底，將急需世人關心的「環境問題」放大，配合不可抗拒的天災步步逼近，第1集中發生的地震，與上週關東的地震規模十分相近，許多網友心有戚戚焉地表示「這時間點也太剛好了吧」。

以《哥吉拉大戰金剛》成功進軍好萊塢的小栗旬，承認要詮釋「日本沉沒」這樣的題材確實有難處，「最恐怖的就是因為災害不知何時會到來，要如何透過這部作品讓觀眾了解內容，同時也希望大家看過後能從中獲得希望。」也強調現在的環境與當初原著的年代有許多改變，但最重要的還是「要如何改變未來」，雖然是虛構的故事，仍希望大家會喜歡。

小栗旬與松山研一睽違17年再度合作，他讚對方是個相當有魅力的演員，無論戲裡戲外都獲益良多，松山研一則坦言這次飾演的角色與自己是完全不同類型，在思考要如何客觀看待周邊人事物的同時，看到小栗旬在片場總是與大家打成一片，更覺得小栗旬能擔任主角實在是太棒了。

此外，演技派男星香川照之飾演特異獨行、警告會發生大災難的田所雄介博士，頂著一頭捲髮和特殊的口音也讓觀眾再度見識到他的精湛演技，不但融入角色到最高點，更大讚：「跟《半澤直樹》的大和田常務完全不同，這次的田所博士完全是另一個境界！」該劇每週一在friDay影音同步跟播。