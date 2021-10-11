中市烏日區環中路八段高架橋下午近4時發生車禍，台中市消防局緊急派員搶救。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

「真是天外飛來橫禍！」1輛小轎車11日下午3時許，行經台中市環中路8段高架橋時，卻突然失控從快車道翻覆到機車道上，壓到剛好行經的35歲騎士及65歲的乘客。警方指出，警消趕到立馬將2人救出，65歲的男子已無呼吸心跳；肇事的30歲駕駛則肢體外傷等，全案正由警方協助調查處理中。意識清楚，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

警方指出，中市消防局11日下午3時52分接獲報案，指在環中路8段高架橋上有車禍，消防人員抵達時發現1輛自小客車衝過水泥分隔島，翻覆在一旁的機車道上，現場還壓到1輛剛好經過的機車。

台中市消防局今天下午近4時接獲通報，烏日區環中路八段的高架橋上的南下車道發生車禍，緊急派遣溪湳、勤工分隊，出動消防車3輛及救護車2輛、16名人員到場，由分隊長林伯羽帶隊前往救護。

據了解，這起車禍是1輛自小客車與2輛機車發生撞擊，自小客車擦撞機車後翻覆，有2人被壓在自小客車底下，動彈不得，另1名輕傷，經救護人員協助脫困送醫。

3名傷者均為男性，65歲機車騎士肢體外傷、已無呼吸心跳；35歲騎士頭部撕裂傷、意識清楚；30歲自小客車駕駛，肢體外傷、意識清楚。車禍肇事原因，警方進行調查釐清。