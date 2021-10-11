台灣基進黨立委陳柏惟罷免案將於下周六(23日)投票，他近日又接連爆出開車肇逃及涉足電子遊藝場。而陳柏惟為反制罷免，今宣布周三起會開始在選區徒步行走，要走100個小時走到最後一天。對此，時常針砭時事的藥師林士峰今(11日)質疑，陳柏惟出這招，難怪有人會認為陳柏惟碰到質詢可以早上去簽到，然後再跑回台中徒步苦行，同時也能維持100%的出席記錄。

陳柏惟今宣布自本週三（13日）起，展開為期10天、100小時的苦行，以徒步的方式走遍沙鹿、龍井、大肚、烏日和霧峰5個地方。而距離罷免投票日，進入倒數12天，消息一出，除引起PTT八卦版鄉民熱議質疑「現在是立法院開議會期，難道陳柏惟通通要蹺掉，苦行跟立委到底有什麼關係？」。

值得注意的是，過往立委評鑑，陳柏惟曾表示自己質詢率100%，這次又喊出要展開100小時的選區苦行，藥師林士峰11日透過臉書貼文質疑，「可能有的朋友不知道，出席率就是看有沒有簽到，像這樣會議過程中不在場，還是算出席，至於中場是去上廁所，還是去做其他事，又去了多久，大概只有與會人士才會比較清楚。

林士峰坦言，難怪有人會認為，陳柏惟其實可以那天早上去簽到，然後再跑回台中徒步苦行，同時也能維持100%的出席記錄，的確是辦的到的事。