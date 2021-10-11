盤點陳柏惟言行轟「荒腔走板」 趙少康疾呼：沒罷掉 沒天理！｜中時新聞網

台灣基進立委陳柏惟罷免案將在23日舉行投票，支持和反對罷免陣營之間的對決也逐漸升溫。前民進黨立委郭正亮表示，感受不到支持陳柏惟的力量有擴散，他的危機越來越大，郭正亮更直言，有支持陳柏惟的人希望年輕人返鄉投票支持陳柏惟，但這幾乎不可能，因為又不是在選總統，「你有那麼偉大嗎？你又不是總統」。

郭正亮今(11日)在政論節目《新聞大白話》中表示，小英之友會第一時間就幫陳柏惟辦座談會，辦了6場，每場大概2、300人，加上民進黨在地的民代如蔡其昌等人，在上上周活動很多，但後來越來越少，這可能和陳柏惟那些奇奇怪怪的新聞有關，而自己最近也在Youtube上看到以前陳柏惟在「大港開唱」上的發言，「那也是很嚇人」。

郭正亮坦言，陳柏惟之前和前立委顏寬恒競選時，沒有受到這樣的全面檢驗，顏寬恒也沒這樣選，現在突然被挖了一堆資料出來，民進黨很多民意代表也會看，而前民進黨立委林靜儀則是跟著醫界去的，「不然個別的，我的感覺是，那個氛圍就越來越...恐怕要自己表現好一點的氛圍」。

郭正亮認為，無黨籍立委林昶佐南下相挺，是怕有骨牌效應，但郭正亮看了昨天2人的直播後發現，大概有4500人在線上看，這並不算多，現場群眾也都是自己人，這種場跟小英之友會辦的差不多，就是幫自己打氣的，可是力量要擴散開來，罷免的態勢已經走到要對決，因為他大概算過，要罷免他的人已經超過25%，所以必須動員，本來可以冷處裡，但現在不是這樣，現在感受不到支持他的力量有擴散，他的危機越來越大。

郭正亮坦言，在這個選區民進黨從來沒贏過，也沒人料到陳柏惟會當選，「就真的是為了選總統，因為一起投票」，顏寬恒沒料到這麼多人返鄉投票，他就輸在這裡，返鄉投票的可能有將近1萬人，於是就逆轉，有陳柏惟的支持者冀望年輕人返鄉，但這太難了，郭正亮認為不可能，又不是選總統，選總統是改變台灣，自己也知道他的訴求，「你有那麼偉大嗎？你又不是總統」。