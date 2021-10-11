(20:25更新)圓規颱風今日持續從巴士海峽向西移動，但外圍環流卻帶來驚人雨量，氣象預估今晚至明晨風雨最劇，北部山區及東半部地區須防豪雨致災，明天上午隨著圓規颱風遠離，將有望解除海警。各縣市今晚也陸續公布明（12）日是否要停班停課。

各縣市宣布12日停班課資訊：

【北部地區】

基隆市 12日照常上班、照常上課

臺北市 尚未公布

新北市 尚未公布

桃園市 尚未公布

新竹市 尚未公布

新竹縣 尚未公布

【中部地區】

苗栗縣 尚未公布

臺中市 尚未公布

彰化縣 尚未公布

雲林縣 尚未公布

南投縣 尚未公布

【南部地區】

嘉義市 尚未公布

嘉義縣 尚未公布

臺南市 尚未公布

高雄市 12日照常上班、照常上課

屏東縣 尚未公布

【東部地區】

宜蘭縣 尚未公布

花蓮縣 尚未公布

台東縣 尚未公布

【外島地區】

澎湖縣 尚未公布

連江縣 尚未公布

金門縣 尚未公布

（天然災害停止上班及上課情形依行政院人事行政總處為準）