美國勞工部上周五(8日) 公布最新就業報告，美國9月非農就業僅新增19.4萬人，創下今年1月以來最糟糕紀錄，遠低於市場預期，也低於前值的23.5萬人，引發市場對於就業市場朝著疫情前水準恢復產生疑慮，不過，外媒認為，實際情況應該是民眾對於回到工作崗位上的興致缺缺，才導致數字成長緩慢。

雖然非農表現遠遜於預期，但美國失業率持續改善、4.8%，休閒業、酒店、專業與商務服務業顯著增加，且優於市場預期與前值，每小時薪資則是上漲4.6%，勞動參與率稍降、達61.6%。

據華爾街日報報導，美國勞工部報告指出，經季節性調整後，美國9月非農就業報告表現比經濟學家預期的50萬人有巨大落差，從細節來看，9月之前的新增就業數據被向上修正，這讓7、8月的新增就業人數較先前公布的再高出16.9萬。

至於這次增幅較低，主因是來自16.6萬個州和地方政府教育工作崗位減少，這些工作崗位比上月還多，但在新學年開始後，9月教育行業新增就業人數少於預期，在經季節性調整後，這些工作崗位的減少將被登記在就業人數直接下降。

從美國勞工部公布的報告來看，雖然勞動力需求龐大，但許多人對於返回工作崗位保持觀看態度。截至今年7月底，經季節因素調整後的州和地方教育工作崗位空缺高達46萬個，這大約是疫情前空缺職位的2倍。

疫情對於學校工作崗位的招募抑制相當明顯，除了校園是一個高接觸環境，這對於年長老師是個負擔，甚至對於占老師比重相當高的女性，主要是疫情後對於育兒困難由女性負擔的情況遠高於男性。

近期失業金補助取消後，9月勞動參與率達61.6%。若勞動參與率能恢復到2019年2月63.3%的水準，美國勞動力也增加430萬人，經濟學家懷疑，隨著時間推進，人口高齡化讓許多民眾選擇在這時間退休，但某些時刻，勞動力卻以更快速度增長。

隨著一波波疫情衝擊影響逐步消化，新增確診病例也開始下滑，讓民眾返回工作崗位疑慮下降，美國也可能在本月底批准5至11歲兒童接種疫苗，這應該有助於緩解照料兒童的壓力。不過，只要民眾回到勞動力市場的時程拉長，美國經濟復甦就勢必一再拖延。